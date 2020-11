MOTO2

Gara di costanza per Nicolò Bulega a Valencia che trova finalmente un risultato importante in una stagione complicata per l’italiano. Partenza non brillantissima per il numero 11 che è bravo a trovare il proprio passo di gara ed evitare contatti spesso determinanti ad inizio gara. L’ottavo posto è il miglior risultato stagionale per il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2, non un punto d’arrivo, ma sicuramente un buon punto di partenza per le prossime sfide e per il 2021.

Non trova la zona punti invece Edgar Pons, che paga certamente una posizione di partenza non eccelsa (23º in griglia) e un passo di gara insufficiente conseguenza anche di un fine settimana preparato in condizioni totalmente diverse da quelle odierne.

MOTO3

Domenica di alti e bassi per il Team Kömmerling Gresini Moto3 con Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigoentrambi a punti in questo terz’ultimo appuntamento stagionale di scena a Valencia.

Alcoba, che partiva dalla 28ª piazza in griglia, esce male dai blocchi ma è bravo ad entrare velocemente in ritmo mettendo a referto una rimonta impressionante che lo vedrà ottavo al traguardo. Lo spagnolo corre con un problema al collo e ora dovrà lavorare per migliorare i suoi sabato.

Per Rodrigo percorso inverso: l’argentino perde il treno dei migliori nei primi giri, ma era in linea per fare un buon risultato. Un sorpasso su Suzuki (che finisce al suolo) viene considerato oltre il limite e il conseguente “long lap penalty” relegano il numero 2 in 15ª posizione.

MOTOGP

La prima gara di Valencia non sorride al Team Aprilia. Quella che poteva essere una buona gara sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, viste le prestazioni di Espargaró in tutto il weekend, si è subito compromessa sia per Aleix che per il debuttante Lorenzo Savadori. Dopo una buona partenza che lo ha visto inserirsi saldamente in top-10, Espargarò è incappato in uno sfortunato incrocio di traiettorie che gli ha fatto perdere il controllo della sua RS-GP. Incapacitato a ripartire, Aleix è stato costretto al ritiro.

Lorenzo Savadori, arrivato alla sua prima gara MotoGP senza una vera e propria sessione preparatoria sull’asciutto, è scivolato nelle prime fasi di gara. Ripartito, il pilota italiano ha stoicamente ripreso la via della pista accumulando giri, esperienza e dati prima che una anomalia a cruscotto lo costringesse ai box.