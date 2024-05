Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato. È la mostra inaugurata a Bottega Bertaccini ad un anno dall’alluvione. Foto di Nicoletta Valla, che, insieme a Maurizio Maggiani, aveva realizzato un volume per raccontare l’alluvione poche settimane dopo gli eventi dello scorso maggio. A un anno da quelle tragiche ore, a Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi, a Faenza, è stata un’inaugurata una mostra che sarà in esposizione fino all’8 giugno.