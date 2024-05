Oggi sono stati ospiti di SAPIR e TCR i 28 iscritti al Master in Diritto penale e dell’economia (giunto come noto alla decima edizione) ed al Master in Diritto marittimo, portuale e della logistica diretti rispettivamente dalla prof.ssa Desireè Fondaroli e Greta Tellarini. Il programma didattico prevede visite alle principali aziende del porto e specifiche illustrazioni delle attività connesse da parte dei dirigenti delle imprese. Infatti, prima della visita ai rispettivi terminal, sono stati il presidente del gruppo SAPIR Riccardo Sabadini ed il presidente di Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi ad illustrare l’attività, gli investimenti ed i progetti di sviluppo del gruppo, a partire dal nuovo Terminal in fase di realizzazione in Trattaroli, le nuova aree di logistica in via di completamento e la positiva novità dell’Automotive. “L’impegno che ogni anno assicuriamo alla formazione più diretta degli universitari ed al ruolo ormai insostituibile del Polo di Ravenna e della Fondazione Flaminia rappresentano per noi una priorità utile allo sviluppo delle nostre imprese e di tutto il porto” hanno sottolineato Sabadini e Mingozzi, “per questo ogni nuovo investimento è finalizzato alla qualificazione ulteriore del nostro personale ma anche alla creazione di nuove opportunità di lavoro capaci di affrontare nuove tecnologie e nuovi mezzi, senza dimenticare che la nostra partecipazione è dedicata anche al prof. Filippo Sgubbi che fu l’ideatore del Master giuridico”.