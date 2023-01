Via Laghi non sarà zona 30 Km/h

Non sarà instaurata nessuna zona 30 Km/h in via Laghi. La richiesta era arrivata dal gruppo Lega Salvini Premier, ma non è stata condivisa dall’amministrazione pubblica. Si tratta però dell’ennesima proposta per cercare di mettere in sicurezza una delle vie più pericolose della città, attraversata da un’alta densità di traffico, in particolare nelle ore di punta della giornata, soprattutto nelle prime ore della mattina, quando via Laghi viene utilizzata da tutte quelle persone che in auto si devono recare al lavoro ma preferiscono evitare il cavalcaferrovia, altro noto imbuto faentino per la viabilità a quelle ore.

Negli anni si sono susseguite diverse proposte per migliorare la sicurezza in via Laghi.