Uno scintillante Alex Gaddoni ha collezionato quattro medaglie nello scorso weekend al 13° Meeting Squalo Blu alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica di San Marino. Il giovane tesserato del Nuoto Sub Faenza nella categoria Ragazzi ha gareggiato come componente della Rappresentativa regionale della Federnuoto dell’Emilia-Romagna, conquistando due secondi posti nei 100 farfalla in 57”51 e nei 50 farfalla in 26”35, due terzi posti nei 200 farfalla in 2’10”74 e nei 400 misti in 4’46”49; infine ha ottenuto il quarto posto nei 200 misti in 2’13”89.

Vittorie e medaglie per il Nuoto Sub Faenza sono arrivate anche dal 12° Trofeo di Primavera andato in scena in vasca da 50 metri alla piscina “Goffredo Nannini” di Bellariva a Firenze: il meeting nazionale, organizzato dalla Rari Nantes Florentia e riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores ha richiamato atleti e famiglie da ogni angolo d’Italia.

Fra i faentini più grandi ha brillato Filippo Rondinini (Juniores, 2006) vincente nei 200 farfalla, secondo nei 100 farfalla e terzo nei 1500 stile libero; non da meno, in campo femminile è stata Andrea Maltoni (Cadette, 2006) prima nei 50 dorso, seconda nei 100 dorso, seconda nei 400 misti e terza nei 200 dorso; Giada Minelli (Juniores, 2008) ha conquistato l’argento negli 800 stile libero e il bronzo nei 200 farfalla e nei 1500 stile libero.

La società di Faenza ha fatto bottino nella categoria Ragazzi con Beatrice Tambini (2011) prima 50 dorso, Ilaria Alberani (2010) seconda nei 50 rana, Greta Amadei (2010) seconda nei 100 rana, Iolanda Rubboli (2011) terza nei 50 farfalla, Gaia Loreti (2011) terza nei 50 rana, Mattia Pini (2008) secondo nei 200 farfalla e terzo nei 1500 stile libero, Lorenzo Dotti (2009) terzo nei 50 dorso, Gian Carlo Duran (2010) terzo 50 farfalla.

Ha confermato il suo stato di grazia nella categoria Esordienti A Alberto Fabbri (2011) che ha vinto nei 100 stile libero, nei 100 farfalla, nei 100 rana e nei 200 misti, “accontentandosi” della piazza d’onore nei 100 dorso. Ottime prestazioni sono state fornite da Federico Cacciari (2012) terzo nei 200 misti, Maria Morini (2013) prima nei 100 farfalla e terza nei 200 misti, Linda Martelli (2012) seconda nei 200 misti, seconda nei 100 rana, terza nei 100 stile libero e Anna Della Monica (2012) terza nei 100 rana.

Nel settore della pallanuoto la squadra Esordienti Under 12 è tornata da Ravenna con una sconfitta non del tutto preventivata per 15 a 7 nel derby provinciale disputato domenica alla piscina “Gianni Gambi”, incontro valido per la 3^ giornata nel girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin.“Anche se il risultato può ingannare, i ragazzi di Ravenna sono una squadra alla nostra portata – commenta coach Luca Cimatti -; hanno però saputo sfruttare troppe nostre disattenzioni difensive, quindi complimenti a loro per la vittoria. Sono comunque contento dei miglioramenti del mio team partita dopo partita”. Domenica 5 maggio alle 10 gli Under 12 ospiteranno lo Sport Center Parma nell’ultimo incontro ufficiale della stagione, dato che il 19 maggio, in occasione della 5^ giornata saranno di riposo.

Turno di riposo sabato scorso per la squadra Under 13, ma martedì 30 aprile alle 20 affronta in casa l’Unisport Carpi nell’incontro di recupero valevole per la 3^ giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp, poi sabato 11 maggio alle 18.30 giocherà a Occhiobello contro il Dream Sporteam.

Con la 7^ giornata di ritorno ed ultima del Girone A del Campionato regionale Uisp si chiuderà la stagione ufficiale per la squadra Master di coach Spoglianti che sarà domenica 5 maggio alle 18 in trasferta alla piscina comunale di San Giovanni in Persiceto per affrontare la Centese.

Intanto sabato 4 maggio alle 16.15 alla piscina comunale di Faenza è in programma un open day di pallanuoto per le ragazze ed i ragazzi nati negli anni dal 2012 al 2016 che abbiano già una buona capacità natatoria e di galleggiamento; sono in programma giochi di gruppo con la palla, nuoto e tanto altro. Ai partecipanti è data la possibilità di frequentare i corsi d’avviamento estivi. Per avere ulteriori informazioni telefonare al 334-5440997.