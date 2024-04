Cia Romagna si stringe attorno ai familiari e agli amici di Gianvincenzo Gambi ed esprime le proprie sentite condoglianze alla moglie Loredana e ai figli Angela, Fabio e Laura per la scomparsa del loro caro. Gianvincenzo Gambi, associato Cia, è stato dirigente di Cia in un’esperienza che lo visto nel ruolo prima di presidente di Cia nel comune di Faenza e poi vicepresidente dell’allora Cia Ravenna dal 1992 al 1999, nel periodo in cui era presidente Wiliam Signani, collega e grande amico.

È Signani infatti, ora presidente dell’Associazione pensionati di Cia Romagna, a tracciarne un ricordo. Gianvincenzo Gambi, agrotecnico, di Pieve Cesato di Faenza, ha studiato all’Istituto Persolino e qui vi ha anche insegnato. Ha dedicato la sua vita all’agricoltura, alla sua azienda frutticola, alla Cia-Confederazione Italiana Agricoltori e alla cooperazione. Era attivo su diversi versanti, persona di grande impegno, disponibile e attenta, caratteristiche di cui fare tesoro.