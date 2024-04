Via Lapi. Chiarimento del Comune: “La nuova rotatoria non creerà problemi alle vasche di sollevamento”

La nuova rotatoria all’incrocio fra via Lapi e via Renaccio non avrà nessuna ricaduta sulle vasche di sollevamento che sorgono proprio in prossimità della nuova infrastruttura, indispensabili per evacuare l’acqua che fluisce nella Bassa Italia in caso di abbondanti precipitazioni, come purtroppo i residenti del quartiere sanno perfettamente. L’impianto, per norma di legge, deve essere in grado di sollevare fino a 5 volte il carico previsto dagli scarichi delle case nelle situazioni di tempo secco.

Durante i lavori di costruzione della nuova rotatoria, molti residenti si sono allarmati.