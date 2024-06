Per lavori di ripristino della sede stradale, da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno, dalle ore 8 alle 18, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. Percorso alternativo per raggiungere corso Matteotti: via Naldi e via Castellani-Severoli, con sospensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Il personale della ditta esecutrice dei lavori si occuperà di garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti interessati dai lavori e di fornire indicazioni ai residenti e ai frontisti sui percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni.

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata e di seguire le indicazioni degli addetti ai lavori per limitare i disagi.