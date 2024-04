A Modena il 25 aprile si è aperta la stagione outdoor dell’atletica su pista con il 45° Trofeo della Liberazione e ben 24 atleti faentini in gara. Sabato a San Marino al meeting del Titano altre gare per i nostri atleti del settore assoluto, mentre domenica mattina a Forlì si sono disputati i campionati provinciali ragazzi/cadetti (provincia di Ravenna + Forlì-Cesena).

A Modena è partita subito molto bene l’allieva Zoe Fiorentini che ha corso i 400m in 55”90, salendo sul secondo gradino del podio e soprattutto segnando il proprio primato personale e la migliore prestazione italiana U18 stagionale. Nei 100hs bene Sofia Tarozzi e Giorgia Battilani che hanno corso rispettivamente in 15”23 e 15”36. Per Sofia si tratta anche del minimo per partecipare ai campionati italiani di categoria. Da citare anche il quarto posto della master Fiorenza Pierli nei 1500m chiudendo in 4’44”01.

27 atleti e 7 staffette 4x100m erano invece presenti a San Marino. Sui 100m di nuovo molto bene Zoe Fiorentini al personale con il tempo di 12″48, da segnalare anche l’esordio di Fabio Finocchiaro con 11″77, il 13″23 di Sofia Tarozzi, il 13″38 di Giorgia Battilani e il 13″41 di Sarah Bagnaresi.

Nel Salto in lungo terza piazza per Arianna Marocchi con 5,39 e nel finale ciliegina sulla torta grazie al successo della staffetta allieve (Giorgia Battilani, Matilde Argnani, Bagnaresi Sarah e Zoe Fiorentini) che ha vinto la prova assoluta in 51″10.

A Forlì si sono disputati domenica 28 i campionati provinciali categorie più giovani, ragazzi e cadetti. Tanta partecipazione: Maia Minardi ha vinto nel lancio del disco cadette superando i 26m, Briseide Ghetti (categoria ragazze) ha vinto la gara di lancio del peso con 6,75m, la cadetta Happyness Chukwueloka è arrivata seconda a parimerito nei 300m con 44”7.

Anna Paganelli si è laureata, nella categoria ragazze, campionessa provinciale nel salto in lungo con la misura di mt 4.32, mentre tra i ragazzi Matteo Valenti ha vinto il salto in alto con 1,10m.

Da segnalare anche la master Gloria Venturelli che domenica ha vinto la 10km su strada a Lerici, dopo la vittoria al Vivicitta di Reggio Emilia, il 14 aprile scorso.