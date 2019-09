Termina meglio del previsto la seconda gara stagionale della Pallamano Romagna. Dopo la vittoria di una settimana fa a Nuoro la squadra di coach Tassinari si ripete 32-24 anche tra le mura amiche della palestra Cavina, di fronte ad un folto pubblico accorso per tifare i propri beniamini e contro un’ostica Fiorentina, dimostratasi sin da subito un avversario tenace.

Gli arancioblu iniziano bene la gara e si portano a +3 dai toscani nei primi minuti. Col passare del tempo il Romagna tiene a bada gli avversari e gioca segnando a ripetizione con uno scatenato Gregorio Mazzanti, che al termine della gara contro la propria ex squadra risulterà il miglior marcatore con 9 gol realizzati. La prima frazione si chiude sul 15-11 per il Romagna.

Nel secondo tempo la Fiorentina gioca per recuperare lo svantaggio ma i romagnoli rispondono colpo su colpo, a metà della ripresa il vantaggio accumulato dalla squadra di Tassinari è notevole: 8 gol di distacco.

La partita a quel punto si mette in discesa per i padroni di casa, i quali non fanno altro che gestire il vantaggio.

Pallamano Romagna – Fiorentina Handball 32-24

PALLAMANO ROMAGNA: G.Sami, Redaelli, Albertini 1, Amaroli 4, Babini, Bartoli, Boukhris, Chiarini 8, Di Domenico 1, Gollini 1, Leotta, Mazzanti 9, Montanari 1, T.Sami, F.Tassinari 7. All. D.Tassinari

FIORENTINA HANDBALL: Bini, Sbrocchi, Andalò 4, Bazzani, Borselli 2, Carlotti, Deda 3, And. Fratini 2, Alb. Fratini 4, Ilies, Nigro 3, Ostuni 1, T.Romei 5. All. C.Romei

Arbitri: Carrera e Rizzo.