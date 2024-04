Il Comune di Ravenna non sospenderà l’attività degli autovelox dopo il caso dei dispositivi non omologati

Al momento il Comune di Ravenna non sospenderà, in fase cautelativa, gli autovelox installati nel territorio comunale. Lo aveva chiesto in un question time il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, dopo la notizia dell’annullamento, da parte della Cassazione, di una sanzione effettuata da un autovelox approvato, ma non omologato dagli organi preposti. Alcune strumentazioni potrebbero essere installati anche sul territorio ravennate. Per questo motivo il Codacons nei giorni scorsi aveva chiesto alle amministrazioni comunali di pubblicare sui propri siti i documenti relativi ai dispositivi elettronici per testimoniare quali modelli fossero all’opera senza le opportune autorizzazioni. L’appello dell’associazione al momento però non è stato raccolto in provincia di Ravenna.