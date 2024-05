Sono due gli appuntamenti che il Centro per l’impiego di Ravenna propone come recruiting day per avviare le selezioni per due importanti realtà agroalimentari del nostro territorio:

Lunedì 27 maggio alle 14:30 protagonista sarà Fruttagel, che da 30 anni in Romagna è sinonimo di innovazione e qualità nella filiera agroindustriale per la produzione di succhi di frutta e nella lavorazione degli ortaggi surgelati, e che è alla ricerca di 20 addett* alla produzione nello stabilimento di Alfonsine (Ra), La selezione è curata da Randstad – filiale di Ravenna, che garantisce prima dell’inserimento in azienda anche la formazione indispensabile per svolgere al meglio ed in sicurezza le mansioni assegnate. Il contratto iniziale sarà di somministrazione, finalizzato poi all’inserimento con assunzione diretta, e si articola su 4 turni da 6 ore (06-12 / 12-18 / 18-24 / 24 -06). Non è indispensabile avere già avuto esperienza nel settore, basta essere disponibili a raggiungere con mezzi propri lo stabilimento e a lavorare su turni che ruotano da lunedì a domenica ed avere un mezzo per raggiungere lo stabilimento. Per presentarsi il 27 maggio nella sede del Centro per l’impiego di via Teodorico 21 a Ravenna, occorre prima compilare questo modulo online https://forms.office.com/e/2TMyxirgLd e presentarsi il 27/5