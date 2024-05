Sabato 25 maggio prosegue al Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) il progetto ‘Il Cibo Giusto… così come è fatto’, calendario di incontri esperenziali dedicati a bimbi e famiglie per scoprire dalla viva voce e dalla mani dell’agricoltore le micro-filiere agricole e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola.

Promossa da Campagna Amica Ravenna e Coldiretti, col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, la prima gioco-scuola di educazione civica-alimentare per tutta la famiglia questo sabato celebra le api, custodi della biodiversità, e la dieta mediterranea, garanzia di salute e benessere, con l’appuntamento “A tu per tu con l’apicoltore”.

Dalle 10.30 si mischieranno gioco e conoscenza per accrescere nei più giovani e nei genitori la consapevolezza di una cultura del mangiare sano e della tutela dell’ambiente che ha nella salvaguardia delle api uno degli aspetti fondamentali e prioritari. Le famiglie incontreranno l’apicoltore Max Fabbri per compiere insieme a lui un viaggio dalle api alla terra. Seguirà il rito della smielatura e una bella e buona agrimerenda a base di mielemade in Romagna!

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti che saranno curati direttamente dalle aziende agricole del Mercato e della Rete Campagna Amica Ravenna:

– sabato 22 giugno: benvenuta estate, benvenuta frutta!

– sabato 28 settembre: dalla mucca al formaggio

– sabato 5 ottobre: Dentro la bottiglia, dal chicco d’uva alla vendemmia

– sabato 23 novembre: olio, il toccasana per tutta la famiglia

Completando il percorso, bimbi e genitori partecipanti potranno ottenere il ‘Diploma di consumatore consapevole’ che darà diritto a speciali promozioni sui prodotti del mercato e sulla spesa a km zero.

Si ricorda che il Mercato di Campagna Amica Ravenna è aperto ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.

Sui banchi, gestiti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio, i consumatori possono trovare sempre prodotti di stagione, freschi e trasformati, da filiera agricola ad origine garantita: dalla frutta e verdura alle carni e salumi di mora romagnola, dai vini autoctoni ai formaggi e gli yogurt, dalle uova al miele, ma anche confetture, olio extravergine, succhi di frutta, birra agricola, pane, pasta fresca e tanto altro.

Inoltre, sempre al Mercato, è possibile firmare la proposta di legge europea di iniziativa popolare “No fake in italy”, partita dal Brennero, e promossa da Coldiretti per estendere l’obbligo dell’indicazione dell’origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue, tutelando così il reddito degli agricoltori e la salute dei consumatori.