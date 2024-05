“Il Ministro degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani, componente del governo Meloni, ha ottenuto un ottimo risultato, ancora una volta la diplomazia ha creato le condizioni per riportare a casa un italiano detenuto all’estero. Chico Forti dopo 24 anni è tornato in Italia! deve scontare la sua pena nel nostro paese. E’ l’ultimo di una serie di successi di questo governo, prima ha riportato a casa Alessia Piperno, detenuta in Iran per droga, e sappiamo bene cosa si rischia in quel paese per queste accuse, dopo Zaki dall’Egitto, da questo arrogante “ragazzo bolognese” nemmeno un ringraziamento, ma solo il disprezzo verso coloro che si sono adoperati con tenacia e pazienza con il governo egiziano per la sua liberazione, nei giorni scorsi Ilaria Salis ha ottenuto a Budapest gli arresti domiciliari dopo il processo che l’accusa di odio e violenza in Ungheria. Dalla sinistra estremista, dal Pd e dal M5s solo un silenzio assordante, nessuna soddisfazione per questi risultati, nel cdx invece con in silenzio e la costanza si intrecciano rapporti internazionali per portare a casa il miglior risultato e salvaguardare, anche se in alcuni casi è davvero complicato, ogni cittadino italiano. Nessuno del governo, e in particolare dei rappresentati di Forza Italia, aspetta questi momenti per una rivincita, nessuno si sofferma sull’appartenenza politica, insieme si lavora per ottenere il risultato migliore. Questo è il governo del fare! le polemiche, l’odio, le accuse di fascismo le lasciamo a chi non ha progetti per questo paese, a chi non ha una visione per il futuro, a chi odia, a prescindere, coloro che non hanno un pensiero unico e progettano un paese diverso dai loro vaneggiamenti, agli estremisti violenti che utilizzano metodi da regimi totalitari.”

Nicola Tritto

Segretario Comunale Forza Italia Ravenna