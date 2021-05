“Per i vertici nazionali e regionali di Forza Italia la candidatura a sindaco di Alberto Ancarani per Ravenna rimane in campo, anche per evitare di lasciare l’elettorato di centrodestra orfano di una figura di riferimento autentico. Dobbiamo uscire dalle ambiguità politiche. La coerenza, la storia, le battaglie condotte sul territorio, non sono un optional. Chiedo ancora responsabilmente agli alleati, di ripensare al nome del candidato sindaco, perché dobbiamo essere convintamente alternativi a PD e 5 Stelle non solo a parole, ma anche nei fatti. In questi ultimi Ancarani si è conquistato i “galloni” sul campo, pagando anche un prezzo alto alla Sua coerenza. Si può certamente ancora discutere e ragionare, ma su figure civiche o politiche (poco importa), che abbiamo una storia adamantina di seria alternativa alle sinistre. Noi non siamo animati da fanatismo politico, e non siamo nemmeno “all’Ancarani o morte”, ma riteniamo che a Ravenna sia doveroso indicare un nome che con le sinistre non abbia nulla a che fare: ne’ ieri, ne’ oggi, ne’ mai.”