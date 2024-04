“Azione è un partito e in quanto tale sente il dovere di presentarsi con il proprio simbolo alle prossime elezioni amministrative di Lugo, dove sono presenti iscritti e militanti. E lo farà a sostegno di Elena Zannoni.

Dopo il ritiro della candidata e il conseguente discioglimento della coalizione civico riformista, che Azione contribuì a costruire insieme a Per la buona politica , Italia viva e Lugo Civica, gli azionisti lughesi, a seguito di un animato confronto interno, hanno deciso di partecipare comunque alle prossime elezioni amministrativi con la forza dei propri valori e dei propri ideali.

In un contesto polarizzato, dove spesso il voto diventa tifo, Azione vuole valorizzare la competenza, il merito ed essere l’antidoto al populismo.

Il post alluvione, le crisi internazionali e la sfida del PNRR determinano un contesto difficile anche per la nostra città – dichiarano dal gruppo lughese – e sarebbe irresponsabile, nei confronti dei cittadini, affidarsi a coalizioni o classi dirigenti impreparate.

Per questo, pur non condividendo il metodo che ha determinato la scelta della candidata sindaco, Azione ritiene che Elena Zannoni abbia oggettivamente le caratteristiche giuste in termini di competenze amministrative per governare meglio di altri la città. Metterà quindi a sua disposizione le idee e i punti programmatici maturati in questi mesi, per creare una lista che garantisca pluralità all’interno della coalizione e sappia rivolgersi e rappresentare anche i liberali.”

Lugo in Azione