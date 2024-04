Per la primavera-estate 2024 è confermata la possibilità per le associazioni sportive e gli operatori del settore di utilizzare gratuitamente parchi e aree verdi del territorio comunale di Bagnacavallo per l’attività motoria e sportiva.

L’iniziativa, partita nel 2020 a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si è consolidata di anno in anno, portando alla realizzazione di numerosi corsi e attività durante tutta la bella stagione e valorizzando così gli spazi verdi del territorio.

In via prioritaria, a Bagnacavallo sono messe a disposizione le seguenti aree: Parco Madri Costituenti (via Togliatti), Parco Alfonsina Strada (via Buozzi), Parco della Pace (via delle Regioni), Area Redino (via Teodora), Giardino dei Semplici (via Diaz), Parco Norma Cossetto (via Cadorna).

Le aree verdi non sono assegnate a uso esclusivo e restano accessibili a tutti anche durante lo svolgimento delle diverse attività.

Chi fosse interessato a proporre può compilare il modulo disponibile sul sito del Comune indicando il luogo, i giorni e gli orari di preferenza e consegnarlo all’Ufficio Cultura, che si occuperà di stilare un calendario e rilasciare le autorizzazioni.

Il calendario dei corsi che saranno via via attivati sarà poi pubblicato sul sito del Comune.