Mentre si celebrava il 25 Aprile ignoti hanno imbrattato i manifesti elettorali per le elezioni europee di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini in viale Randi e in Circonvallazione al Molino.

Imbrattare i manifesti elettorali è un gesto meschino e vandalico che non rappresenta i valori del dialogo e della civiltà di questa città.