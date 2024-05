Dopo le visite guidate mattutine promosse per le scolaresche ravennate nelle scorse settimane e l’ottimo riscontro per le mostre “Alberto Salietti, pittore” e “Ravenna Bella”, Palazzo Rasponi dalle Teste propone al pubblico, domani 7 maggio, una seconda visita guidata alle esposizioni in corso.

Alle 17.30, Laura Gramantieri racconterà al pubblico le vicende di inizio novecento narrate nella mostra fotografica “Ravenna Bella”. Un’ora prima, alle 16.30, Paolo Trioschi, curatore della mostra Alberto Salietti, pittore, racconterà la storia del grande artista ravennate attraverso le opere esposte. Le iniziative sono a partecipazione libera.

Le mostre allestite a Palazzo Rasponi dalle Teste fino al 12 maggio, sono visitabili ogni giorno feriale, dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19. Sabato e domenica dalle 11 alle 19. Chiusura il lunedì. L’ingresso è sempre gratuito.