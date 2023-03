Per il ciclo “Finalmente è giovedì”, al cinema Mariani di Ravenna, il 2 marzo sarà proiettato, alle ore 21, il film “Svegliami a mezzanotte” di Francesco Patierno, con Fuani Marino. La serata presenta una novità: la proiezione sarà infatti introdotta dal regista Francesco Patierno che sarà in videocollegamento e potrà dialogare con il pubblico in sala. Il film è stato selezionato tra le dieci opere in gara al Premio David di Donatello

Il 26 luglio 2012 Fuani Marino si getta da un balcone al quarto piano di uno stabile di Pescara. Ha appena compiuto trentadue anni e da meno di quattro mesi è madre della sua prima e unica figlia Greta. Non morirà e quanto accaduto, prima e dopo quel gesto, entrerà a far parte di un libro per poi trovare, tre anni dopo, un’altra modalità di narrazione.

