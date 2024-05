Il Candidato Sindaco Vincenzo Minardi illustra la proposta di programma elettorale amministrativo per le prossime amministrative e presenta la lista dei candidati al consiglio comunale.

Mercoledì 8 maggio alle ore 20.45 il candidato Sindaco e i candidati consiglieri comunali saranno lieti di accogliere i cittadini nella sede elettorale di Via Emilia Interna, 157 per presentarsi personalmente e per illustrare i punti del programma elettorale.

Una lista civica ed un programma sostenuti da comuni cittadini, convinti della sempre più impellente necessità di un radicale cambiamento ed animati dal credo che una “politica altra” e che “voltare pagina” sia possibile, al fine di dare sempre più voce e risposte concrete ai bisogni dei cittadini e sempre più potere alla libertà e meno libertà al potere.

Il programma amministrativo è stato proposto in pillole su quelli che sono i progetti proposti ai cittadini di Castel Bolognese. Vengono toccati tutti i temi in cui CambiAMO Castello intende battersi in questi anni anni e che rappresentano un modello di città tutt’altro equiparabile al disastroso modello attuale: una città dove il primo cittadino lavorerà a stretto contatto per la propria comunità. Una città ove al primo posto vi sia il cittadino, la famiglia e l’impresa. Una città che dia spazio nelle politiche abitative prioritariamente agli italiani. Una città per un Welfare che sostenga con un patto sociale che preveda prestiti d’onore e di scopo la piccola e media impresa. Un città che sgravi i cittadini dalla pressione fiscale oggi insostenibile. Una città che ridisegni la sanità, offrendo ai cittadini servizi professionalmente competenti e celeri. Una città sicura ed umana che valorizzi le politiche giovanili, che sostenga la disabilità e favorisca l’appartenenza alla Città intesa come luogo di crescita e di protezione di tutte le fasce sociali e dove nessuno si senta ultimo; una città all’avanguardia sia nella sua funzionalità e sostenibilità sia nella sua offerta culturale; una città che sappia far crescere attrarre nuove realtà e attività produttive, ovvero nuove opportunità di lavoro e che sappia valorizzare sempre le sue eccellenze nel volontariato e nel libero associazionismo. Una città a servizio del cittadino e non del potere di pochi, ove i dirigenti non siano scelti per appartenenza politica, ma per merito, capacità e professionalità.

CambiAMO Castello è pronta ad affrontare una tra le sfide più entusiasmanti che possano capitare a chi ha sempre lottato per affermare gli imprescindibili diritti di libertà e di partecipazione democratica di ogni singolo cittadino.

Un percorso coinvolgente che vanta l’adesione consapevole di gente comune ad un progetto politico innovativo, a un programma condiviso, costruito e proposto in modo partecipato e lungimirante.

Come CambiAMO Castello siamo davvero orgogliosi della proposta che, insieme ai molti cittadini che in questi mesi ci hanno seguito, abbiamo prodotto e proposto a tutti i Castellani per rendere questa città sempre più all’altezza delle sfide che si presenteranno. “Voltiamo pagina perché ogni cittadino sia protagonista del futuro di Castel Bolognese”.

Lista civica “Cambiamo Castello”, candidati alla carica di Consigliere comunale: