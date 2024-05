Il candidato sindaco Mattia Missiroli e il candidato alle europee Stefano Bonaccini insieme alla Torre San Michele per parlare di alluvione, turismo, dei cambiamenti passati e futuri di Cervia e delle rispettive proposte di candidatura. L’incontro è andato in scena giovedì sera nell’ambito della campagna elettorale del centrosinistra per le elezioni comunali di Cervia e per le elezioni al Parlamento Europeo.