Domenica 5 maggio, con partenza e arrivo a Lugo si svolgerà la 43° edizione della Gran Fondo Cicloturistica Giro della Romagna, organizzata dalla Cicloturistica Baracca. Grande è l’attesa per questa Manifestazione, tra le più importanti e partecipate nel panorama cicloturistico nazionale che è ormai diventata un appuntamento d’obbligo per migliaia di appassionati provenienti da varie parti d’Italia. Le ragioni sono molteplici: la bellezza e tecnicità dei 4 percorsi stradali e dai 2 gravel, la qualità del livello organizzativo e dei ristori e pasta party finale, le ricche premiazioni alle Società più numerose con l’aggiunta dell’estrazione di un diamante tra tutte le cicliste partecipanti, nonché il consistente pacco gara che tutti gli iscritti riceveranno.

Ci sono quindi tutte le premesse perchè anche questa edizione del Giro della Romagna regali a tutti i partecipanti una grande giornata capace di coniugare l’attività sportiva con la bellezza dello stare insieme in un clima di festa.

A rendere grande questa giornata c’è poi quest’anno un altro importante aspetto: a questa 43° edizione del Giro della Romagna prenderanno infatti il via anche 9 ciclisti trapiantati (cuore, rene, fegato e polmone) provenienti da varie regioni, che si cimenteranno a fianco degli altri ciclisti nei vari percorsi che la manifestazione cicloturistica prevede. E’ questa un’occasione per testimoniare concretamente che il trapianto rappresenta un ritorno alla vita normale per persone che sarebbero state destinate altrimenti ad esito infausto. I dirigenti della Baracca accolgono quindi con grande piacere la partecipazione di questi trapiantati che che con la loro presenza testimoniano i progressi della scienza medica, ma soprattutto la promozione della cultura della donazione degli organi. Accompagneranno i ciclisti il Dr. Giuseppe Diegoli Direttore Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna e il Dr. Alessandro Nanni Costa già Direttore del Centro Nazionale Trapianti dell’ISS.