Per i mesi estivi fino a novembre, sarà aperto tutti i lunedì non festivi il Mercato Contadino in Piazzale dei Caduti a Solarolo: il primo giorno è lunedì 6 maggio.

Fino a settembre, gli orari rispettati andranno dalle 16:00 alle 19:30, mentre a ottobre e novembre l’apertura sarà leggermente anticipata, ovvero dalle 15:30 alle 18:30.