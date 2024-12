Lo stadio “Bruno Neri” è ancora terra di conquista. Il Faenza calcio cede anche all’ambizioso Mezzolara, una squadra infarcita di giocatori con esperienza in questa categoria e soprattutto in quella serie di D dove la società bolognese vuole risalire.

Il 3-0 a favore della squadra di Budrio è però troppo pesante nei confronti del Faenza, ancora una volta punito alla prima incertezza e poi in affanno nel cercare di pareggiare.

La squadra ospite di mister Galletti ha impostato la partita con pressing e decisione per cercare di portarsi in vantaggio. Al 2’ il Mezzolara si rende pericoloso con capitan Melli che crossa di precisione per Ganzaroli che tira prontamente, ma trova la respinta dell’attento Ruffilli, poi Salonia viene fermato dalla difesa manfreda. Tre minuti dopo il Faenza sfiora il gol con una bella iniziativa di Albonetti che si proietta in area su passaggio di Grazdhani, e conclude a rete da pochi passi sul contrasto dell’avversario, ma Farinella è bravissimo a deviare in calcio d’angolo.

Cinque minuti dopo il Mezzolara passa. Una respinta corta di Albonetti in area, innesca Ganzaroli che saetta a rete, trovando la parata del portiere Ruffilli che nulla può sulla ribattuta di Battisti, solo e libero di segnare 0-1. Il secondo tempo si apre con una bordata da fuori area del centravanti manfredo Grazdhani che conclude alto. Al 13’ Melli, capitano del Mezzolara confeziona dalla fascia laterale un cross che diventa alla fine una insidiosa conclusione che manda il pallone sul palo interno, poi sul proseguio i difensori manfredi allontanano. Il Faenza crea una bella opportunità con Ulivieri che interviene su preciso traversone rasoterra di Tuzio, ma la sua botta viene respinta da un avversario quasi sulla linea di porta. Lo stesso Ulivieri ci prova di testa su cross di Signore, ma il pallone è ancora alto sopra la traversa. Il Mezzolara, pur in evidente calo rispetto al primo tempo, è cinico e senza fronzoli. Così al 25’ è merito di Fratangelo insistere in contropiede su un pallone vagante, portarsi sulla linea di fondo e mettere al centro dove per Bonenti è un gioco da ragazzi insaccare. 0-2 Una botta tremenda per il Faenza che pure ci prova ancora con Cavolini che colpisce l’esterno della rete e con un tiro al volo di Zani che manda la sfera a lato. Così appare troppo severo il punteggio finale che matura nell’ultimo minuto del recupero, quando Xhuveli in contropiede se ne va solo verso l’area avversaria ed esplode un rasoterra angolato: Ruffilli intercetta il pallone, ma non riesce ad allontanare il pallone che termina in fondo al sacco. 0-3 Ora per il Faenza due partite consecutive, altrettanti recuperi di gare non giocate per il maltempo, entrambe fuori casa: a Reno Sant’Alberto mercoledì 18 e poi domenica 22 a Castenaso.

Faenza – Mezzolara 0-3

Faenza: Ruffilli, Tuzio, Signore, Borini, Prati, Albonetti, Ulivieri (30’ st Zani), Strada (10’ st Cavolini), Ndiaye (37’ st Bertoni), Gjordumi, Grazhdani. A disposizione: D. Fabbri, Samorè, Karaj, Caroli, Dardi, Sciaccaluga. All. Cavina

Mezzolara: Farinella, Cocchi, Tomatis, Bungaja, Santoni, Monaco, Melli (43’ st Cangini), Lodi (1’st Bonenti), Battisti (30’ st Xhuveli), Ganzaroli (14’ st Musiani), Salonia (7’ st Fratangelo). A disposizione: Avgul, Forcione, Ceccarelli, Dalmonte. All. Galletti

Arbitro: Cantoro di Brindisi – assistenti: Testa di Cesena e Sabba di Rimini

Reti: 12’ pt Battisti, 25’ st Bonenti, 48’ Xhuveli

Ammoniti: Ndiaye

Angoli: 4–4

Recupero: 1’ – 3