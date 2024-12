Mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30, il Solin MiMa Bar di Milano Marittima ospiterà un evento unico che unisce il piacere dell’aperitivo alla passione per la lettura: l’aperitivo pre-natalizio con autore. Durante questo evento, Alessandra Maltoni, rinomata scrittrice e finalista del premio internazionale Mario Luzi, presenterà il suo ultimo libro di poesie dal titolo “Spazi di parole”.

Il Club del Libro, un’iniziativa innovativa che prende vita tra drink e lettura presso il Solin di Milano Marittima, offre un ambiente dinamico e accogliente, gestito da due giovani imprenditrici. Questo club rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dei libri e della letteratura, permettendo di scoprire nuove opere e di interagire con autori contemporanei in un’atmosfera conviviale e stimolante.

Durante l’aperitivo, Alessandra Maltoni parlerà della sua opera e del progetto del Club del Libro, invitando i partecipanti a scoprire come la letteratura possa arricchire le nostre esperienze quotidiane, anche in un contesto informale come quello di un bar.

Per ulteriori informazioni e per prenotare un tavolo, contattare Solin MiMa Bar all’indirizzo email solinmima@gmail.com o telefonicamente a Sofia al numero 3202810730.