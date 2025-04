Il sesto appuntamento del processo di partecipazione civica Muovi Ravenna, voluto da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino, si è svolto al punto Ristoro del Parco Teodorico e ha visto protagonisti cittadine e cittadini che, quotidianamente, affrontano e praticano i temi dell’inclusione, della cura, della solidarietà e del volontariato. A dare una testimonianza diretta delle loro pratiche sono stati Romina Maresi, presidente della Cooperativa San Vitale, Billy Diagne, presidente cooperativa Teranga, Daniela Toschi, presidente dell’associazione A.L.I.Ce e Serafino Ferrucci, presidente cooperativa sociale Don Zalambani.

“I temi emersi ieri – sottolinea Alessandro Barattoni – sono stati diversi, ma tutti legati tra loro: abbiamo parlato della necessità di fornire un maggiore sostegno alle fragilità, di tutela dei diritti e valorizzazione dell’intercultura, di progetti di vita per le persone non autosufficienti, accessibilità e pari opportunità. È evidente che salute e servizi sociali vadano sempre più di pari passo e che siano in dialogo costante: di questo terremo conto nel prossimo mandato, così come saremo impegnati in nuove politiche abitative e sociosanitarie.

In questi anni, oltre ad aver fatto fronte al Covid-19, abbiamo dovuto affrontare diverse emergenze, dando prova di saper essere una città accogliente e in grado, ad esempio, di gestire i numerosi sbarchi di navi ong che – a causa delle scelte del Governo nazionale – si sono verificati sempre più frequentemente. Lo stesso abbiamo fatto in merito all’accoglienza di donne e giovani ucraini.

Durante l’incontro è emerso anche il tema della sicurezza, che ho sempre preferito declinare al plurale, intendendo quella domestica, quella urbana e quella sul lavoro. Quando ero studente e venivo a Ravenna, mi dicevano di evitare piazza San Francesco e la Loggetta Lombardesca. Anche allora sentivo parlare di recinzioni, presìdi dell’esercito e soluzioni similari per risolvere un problema di frequentazioni non gradite. Quello che invece è stato fatto, ad esempio in piazza San Francesco, è stato aprire una pasticceria, i giardini pensili della Provincia e lo Iat. In una parola si è cercato di far vivere una zona praticando l’inclusività e la frequentazione, così come lo studentato che nascerà agli Speyer influirà positivamente sulla zona della stazione. Sappiamo, però, che non potrà bastare, ed è per questo che favoriremo la nascita di attività e servizi a cui si dovranno aggiungere politiche di integrazione efficaci”.

Gli incontri di Muovi Ravenna sono promossi all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino. Un modo, per i cittadini e le cittadine di Ravenna, di contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città attraverso l’approfondimento di temi strategici.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 9 aprile, dalle ore 18 alle ore 20, al Centro ippico Cavallo felice, in via Baiona 310/314, a Porto Corsini, e avrà per titolo “Turismo e sport: Valorizzare Ravenna tra cultura, natura e benessere. Valorizziamo Ravenna come destinazione turistica, potenziando le opportunità di visita. Investiamo nello sport come motore di benessere, socialità e sviluppo per la comunità.