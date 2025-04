L’avvocato Patrizia Zaffagnini, neo coordinatrice per il comune di Ravenna di Fratelli d’Italia, e Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, ancora critici nei confronti dell’amministrazione di Ravenna sul tema sicurezza. I due esponenti di Fratelli d’Italia accusano la giunta di centrosinistra di “assenza di investimenti”.

“La chiusura del Methiu’s Caffè di Piazza Caduti per 15 giorni, con provvedimento del Questore per ragioni di ordine pubblico, in quanto locale frequentato da pregiudicati che minano la sicurezza della zona, evidenzia ancora una volta la totale incapacità di Palazzo Merlato di prevenire e gestire il problema sicurezza nella nostra città. La Giunta che amministra potrà continuare a mettere sulle spalle dei locali della città e dei cittadini il problema sicurezza lavandosene le mani?”, afferma Zaffagnini.

Interviene anche il candidato sindaco Nicola Grandi: “Un bar, un ristorante devono chiedere di esibire il casellario giudiziale ai propri avventori, cosa che per inciso non possono fare, per permettergli di entrare e consumare nel proprio locale? Palazzo Merlato si rende conto che per garantire sicurezza servono misure che vanno oltre un sistema di videosorveglianza, dove nessuno interviene in tempo reale, e di illuminazione delle strade?”

Grandi sottolinea la necessità di implementare progetti concreti ed efficaci: “Bisogna introdurre soluzioni valide come la previsione di postazioni fisse delle forze dell’ordine, la posa di street tutor nella zona della movida, il sorvolo dei droni – già in ausilio da tempo alle forze dell’ordine, ma parcheggiati al suolo inattivi – per sorvegliare il territorio, nonché l’organizzazione di chat WhatsApp dedicate, che rappresentano gli occhi dei cittadini sulla città.”

L’emergenza sicurezza, secondo l’avvocato Zaffagnini, ha trasformato il centro storico in una zona deserta: “Ormai i locali chiudono al massimo alle 22 di sera. Se si è in giro a quell’ora, il silenzio è assordante. Nonostante ciò, il Comune si muove ad anni alterni e solo se vi sono fondi dalla Regione. Non spende e non investe nulla in sicurezza.”

“La chiusura del Methiu’s Caffè è una vergogna perché dimostra che Palazzo Merlato non è assolutamente in grado di garantire la sicurezza. Signor Sindaco facente funzioni, quanti altri locali avranno la licenza sospesa per ragioni di ordine pubblico prima che si decida di lavorare seriamente per la sicurezza in città?”, conclude Zaffagnini.