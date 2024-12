Dopo tre quarti a senso unico, nell’ultima frazione l’OraSì sfiora l’impresa contro la seconda in classifica, tornando in partita grazie alla difesa di squadra ed al tiro da fuori, ma l’ultima realizzazione di Montecatini costringe Ravenna ad arrendersi ad un passo dalla vittoria.

All’inizio del secondo periodo, Montecatini prova a scappare nuovamente, mentre la risposta di Ravenna è affidata principalmente a Dron, che prima manda a canestro Casoni (21 punti, 89% dal campo) dopo aver recuperato palla, e poi realizza da dietro la linea dei tre punti. A quattro minuti dalla fine della frazione, De Gregori prova a suonare la carica: il numero 33 realizza otto punti consecutivi, a cui Montecatini risponde principalmente con le giocate di Chiarini. Prima della sirena, i giallorossi provano a tornare a contatto, ma l’ultimo tentativo di Tyrtyshnyk, che si ferma sul ferro, decreta la fine del primo tempo sul punteggio di 43-26.

Al rientro dagli spogliatoi, Ravenna prova ad alzare l’intensità in difesa, trainata dalle giocate di Dron in entrambe le metà campo. A metà del quarto, il duello si sposta sotto canestro, dove Bedin e De Gregori rispondono reciprocamente ai canestri del proprio avversario. Con lo scorrere del cronometro, l’inerzia del match resta dalla parte di Montecatini, nonostante i tentativi degli ospiti di riavvicinarsi nel punteggio.

All’inizio dell’ultima frazione, che si apre sul 63-45, l’OraSì dimostra di non voler smettere di lottare, realizzando un parziale 0-6 a cui fa seguito il time-out di coach Del Re. Col proseguo del quarto, il buon momento dei giallorossi non accenna ad interrompersi: a riportare Ravenna a contatto ci pensano i canestri dalla distanza di Gay e Casoni, con quest’ultimo autore di tre conclusioni in pochi minuti, che permettono all’OraSì di tornare a sei punti di svantaggio. A due minuti dal termine, la tripla di Gay riporta definitivamente la partita in parità, e dopo soli 60 secondi, lo stesso numero 44 trova l’ennesima realizzazione da dietro l’arco, portando i giallorossi in vantaggio. Dopo una stoppata di Casoni, però, la palla torna nelle mani di Montecatini, che trova la tripla del sorpasso grazie a Toscano (15 punti). Nell’ultima azione, a Gay non riesce l’ennesimo miracolo ed il match si chiude col punteggio di 76-74.

Dopo la trasferta odierna, Ravenna è attesa da un’altra difficile sfida lontano dal PalaCosta, domenica prossima alle ore 18:00, contro Roseto.

Le parole di Federico Casoni: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, dovendo incontrare una squadra molto valida, composta da giocatori anche da categoria superiore. Noi abbiamo avuto un approccio sbagliato, iniziando male per poi riprenderci. La svolta per noi è stata la difesa: come si dice da inizio anno, questa squadra non può prescindere da una difesa forte ed aggressiva in qualsiasi momento, dovendo, come oggi, affrontare squadre molto forti, per poter portare a casa l’obiettivo. Il momento di svolta è stato dato dal miglioramento delle percentuali al tiro rispetto ai primi due quarti e dalla maggiore condivisione della palla, che ci hanno permesso di recuperare. Purtroppo gli episodi non ci hanno premiato, però resta una rimonta da cui dovremo ripartire. Adesso avremo una trasferta difficile contro Roseto, che si sta dimostrando di un’altra categoria rispetto alle altre componenti del campionato, e l’incontro dopo Natale contro la Luiss. Sicuramente dobbiamo capire che se facciamo una prestazione come quella degli ultimi due quarti possiamo giocarcela con tutti, mentre se giochiamo come nei primi due, avremo sicuramente molte più difficoltà.”



TABELLINI:

Montecatini – Ravenna 76-74

Montecatini: Toscano 15, Burini 10, Di Pizzo 3, Passoni 11, Acunzo 8, D’Alessandro 7, Chiarini 9, Bedin 11, Savoldelli 2, Gattel 0, Albelli n.e., Cellerini n.e.

Ravenna: Brigato 2, Ferrari 0, Munari 4, Crespi 2, Casoni 21, De Gregori 17, Tyrtyshnyk 8, Dron 10, Gay 10, Allegri 0.

Partenza in salita per i giallorossi, che nei primi minuti rispondono al parziale della Gema con il solo canestro di De Gregori dalla distanza. La replica dell’OraSì arriva grazie a Casoni, che, oltre a farsi valere sotto canestro con più di un rimbalzo offensivo, segna anche la prima tripla della sua partita da oltre sette metri, causando il primo time-out dei padroni di casa. Nell’ultimo minuto gli ospiti provano a ridurre ulteriormente lo svantaggio, ma il quarto si chiude sul 17-13.