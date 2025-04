Continuano gli incontri nelle comunità del territorio per presentare la nuova APP ‘FA TAM TAM’, lo strumento del progetto di controllo di vicinato promosso dall’Unione della Romagna Faentina per la sicurezza dei cittadini. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 8 aprile, alle 20.30, nei locali della sede del Quartiere di Reda, in via Birandola 100.

L’iniziativa, basata sulla collaborazione dei residenti, si sta dimostrando efficace nell’aumentare la sicurezza, sia quella percepita che quella reale nella comunità, agendo sia come deterrente contro la criminalità ma, allo stesso tempo, fornendo un prezioso supporto alle forze dell’ordine.

Attualmente, sono 28 i gruppi di controllo di vicinato attivi nell’ambito dell’Unione Faentina, a testimonianza della crescente adesione e consapevolezza da parte della cittadinanza di partecipare attivamente alla cura e tutela del territorio. Il cuore del progetto è appunto l’APP ‘FA TAM TAM’, scaricabile gratuitamente dagli aderenti. L’applicazione permette ai cittadini di segnalare in tempo reale situazioni o persone sospette notate nelle proprie vicinanze, che si tratti di movimenti insoliti presso abitazioni, veicoli che si aggirano con fare incerto o qualsiasi altra circostanza che in qualche modo desti preoccupazione.

“Il sistema si articola in una struttura collaborativa: le segnalazioni degli aderenti vengono inviate tramite l’APP al capogruppo del loro specifico gruppo di vicinato. Il capogruppo svolge un ruolo di filtro, valutando l’attendibilità delle informazioni ricevute, all’occorrenza contattando la persona che ha segnalato l’anomalia. Qualora la segnalazione sia ritenuta pertinente e potenzialmente rilevante per la sicurezza, viene inoltrata alla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Un addetto alla centrale operativa prenderà in carico la segnalazione e, dopo un’ulteriore valutazione, provvederà ad allertare le forze di polizia competenti per zona per gli accertamenti necessari”.

“Il progetto ‘FA TAM TAM’, sostenuto dall’Unione della Romagna Faentina persegue molteplici finalità: prevenire i reati predatori, in particolare i furti in abitazione, grazie a una maggiore attenzione e segnalazione di attività sospette; garantire una segnalazione tempestiva alle forze dell’ordine di situazioni anomale che potrebbero evolvere in attività criminali; rafforzare il senso di comunità e la coesione sociale tra i residenti, promuovendo una cultura della sicurezza partecipata e fornire un flusso informativo utile e qualificato alle forze dell’ordine, integrando la loro attività di controllo del territorio.

È fondamentale sottolineare che il progetto non intende sostituirsi al lavoro delle forze dell’ordine, ma agire come una rete di ‘sentinelle’ sul territorio, pronte a segnalare situazioni che meritano attenzione”.

A tal proposito si rivolge l’invito ai residenti di Reda a partecipare al prossimo incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’APP ‘FA TAM TAM’, in vista della sua partenza ufficiale che avverrà giovedì 17 aprile.

L’incontro di Reda, in programma la sera di martedì 8 aprile, vedrà come relatore l’assessore con delega alla sicurezza, Massimo Bosi e personale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Durante la serata, verranno illustrate nel dettaglio le funzionalità intuitive dell’APP e le semplici modalità per aderire ai gruppi di controllo di vicinato.