La destinazione Romagna sarà protagonista in tre importanti eventi fieristici dedicati al turismo attivo e slow, per consolidare il suo posizionamento tra le mete di riferimento per il cicloturismo, il turismo rurale e le esperienze outdoor.

Fiera del Cicloturismo – Bologna, 4-6 aprile 2025

Ha preso il via oggi, venerdì 4 aprile, la Fiera del Cicloturismo di Bologna, il più grande evento italiano interamente dedicato ai viaggi in bicicletta. Un’occasione unica per presentare le destinazioni cicloturistiche più affascinanti, accessori e biciclette dedicate, oltre a racconti di viaggio e incontri con esperti del settore. L’evento prevede inoltre workshop dedicati agli operatori e fam trip organizzati in collaborazione con il Consorzio Terrabici e le Destination Management Company del territorio.

Durante la fiera, Visit Romagna sarà presente all’interno dello spazio regionale condiviso con le altre due destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna e i rispettivi operatori bike.

Due educational tour offriranno a degli operatori provenienti da Italia, Austria, Svizzera, Canada e Norvegia l’opportunità di vivere l’esperienza del cicloturismo in Romagna. Un gruppo pedalerà sull’Argine degli Angeli, con una visita guidata a Comacchio. Il secondo gruppo esplorerà la terra della Dolce Vita, con un focus sulla Rimini Romana e un tour tra borghi, rocche e castelli della Valconca, accompagnati da degustazioni e visite guidate nei punti di interesse più significativi.

Agritravel Expo – Bergamo, 4-6 aprile 2025

Parallelamente, sempre nella giornata di oggi venerdì 4 aprile, ha aperto i battenti la decima edizione di Agritravel Expo – Fiera dei Territori e del Turismo Slow, un evento imperdibile per chi desidera scoprire il mondo del turismo lento, rurale e dei cammini.

Visit Romagna partecipa con uno spazio promozionale condiviso con Visit Emilia, dando visibilità alle esperienze e proposte turistiche legate al turismo lento nella regione. Due rappresentanti dei Cammini della Romagna saranno presenti per raccontare le opportunità di viaggio a passo lento che il territorio offre.

ITW NOVA – Desenzano sul Garda

A partire da domenica 6 aprile, Visit Romagna sarà inoltre presente a ITW NOVA di Desenzano sul Garda, evento esclusivo dedicato alla natura, alle vacanze attive e outdoor, al turismo lento e alle esperienze all’aria aperta. La sera del 6 aprile, Visit Romagna presenterà le novità per la stagione 2025 a 50 tour operator internazionali, illustrando gli eventi, gli itinerari, i prodotti turistici e i nuovi waterfront della destinazione, con un focus particolare su vacanza attiva e wellness. Lunedì 7 aprile, durante il workshop B2B, gli operatori incoming della Romagna incontreranno 50 buyer internazionali interessati a offerte legate a vacanze attive, turismo slow, enogastronomia e benessere. Un’opportunità di grande rilievo per rafforzare le collaborazioni con il mercato europeo e oltre.