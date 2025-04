Sabato 5 aprile, Fratelli d’Italia sarà presente a Ravenna con una doppia iniziativa di raccolta firme per protestare contro l’aumento dei ticket sanitari deciso dalla Regione Emilia-Romagna. La mattina, i banchetti saranno allestiti al mercato ambulante di via Berlinguer, mentre nel pomeriggio saranno in Piazza Einaudi.

“L’aumento, che l’intero gruppo di Fratelli d’Italia in Regione ha fermamente contestato, rappresenta un ulteriore aggravio di spese per le famiglie emiliano-romagnole, penalizzando in modo inaccettabile la sanità e l’accesso alle cure per tutti. Con la nostra iniziativa di raccolta firme, chiediamo che la Giunta regionale faccia marcia indietro rispetto a una scelta che non risolve i problemi finanziari dei cittadini.

In un contesto di difficoltà generalizzata, l’aumento dei ticket sanitari rappresenta per noi, come opposizione, un atto di iniquità e un ulteriore ostacolo alla giusta fruizione dei diritti sanitari per tutti.

Invitiamo tutti i cittadini di Ravenna a partecipare numerosi alla nostra raccolta firme, per fare sentire la nostra voce e sensibilizzare la Giunta regionale a rivedere questa decisione.

In occasione di questa importante iniziativa, sarà possibile incontrare il candidato sindaco di Ravenna, Nicola Grandi, e i dirigenti locali di Fratelli d’Italia, che saranno a disposizione per ascoltare le problematiche e le proposte dei cittadini”.