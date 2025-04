“Anche Ravenna risponde con forza all’appello per la grande manifestazione nazionale del 5 aprile a Roma, contro il folle progetto di riarmo europeo e contro le politiche del governo italiano, bravo a fare proclami propagandistici ma incapace di dare risposte concrete ai bisogni reali delle persone: sanità, scuola, sicurezza, servizi sociali”.

Così in una nota il Senatore pentastellato e coordinatore regionale Marco Croatti, il coordinatore M5S dell’Emilia- Romagna Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale M5S Massimo Bosi.

Sabato mattina partiranno quattro pullman da Ravenna, che raccoglieranno attivisti e cittadini.

Dall’Emilia-Romagna si muoveranno complessivamente circa una ventina di pullman, a cui si aggiungono centinaia di persone che raggiungeranno la capitale con mezzi propri o in treno.

“Un popolo che si mette in cammino per chiedere un futuro senza guerre, per loro, per i figli e per le generazioni che verranno.

Sarà la nostra risposta forte e pacifica a chi, come Giorgia Meloni, stravolge il significato profondo del Manifesto di Ventotene, che invece condannava i nazionalismi e invocava una vera unità europea fondata sulla collaborazione, sulla fratellanza e sulla giustizia sociale. Chi usa quelle parole per bassa propaganda è indegno di rappresentare il nostro Paese.

Assieme a tanti attivisti del Movimento 5 Stelle, da Ravenna ci sarà anche tanta gente comune, convinta di essere al posto giusto nel momento giusto”.