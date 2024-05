A Tapei City in classe 1-3 uno storico podio per tre quarti italiano, è andato in scena un derby in finale, nel quale Carlotta Ragazzini, atleta di classe 3, ha battuto per 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) Giada Rossi, di classe 2.

C’era già stato un confronto fra amiche e compagne in semifinale e Rossi aveva superato per 3-0 (11-6, 11-6, 11-2) Michela Brunelli, che si è dunque classificata terza, mentre nella parte alta del tabellone Ragazzini aveva prevalso per 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) sulla slovacca Alena Kanova