nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotonda Donatori di Sangue e l’intersezione con via Montevecchi/Corbari: doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti o frontisti ed ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Rotonda Donatori di Sangue: divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Assirelli lato Bologna e l’intersezione con via Canal Grande; per i veicoli circolanti in rotonda obbligo di svolta a destra su viale Assirelli in direzione Bologna; chiusi gli svincoli di immissione in via Portisano e via Canal Grande; consentita l’immissione da via Canal Grande in rotonda.