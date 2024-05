“Riconfermata la tradizionale consegna delle borse di studio ai giovani meritevoli.

Gino Pasotti, socio onorario del Rotary Club Castel bolognese Romagna Ovest, oltre che presidente della società Padusa è stato al secolo uno dei promotori dell’ iniziativa. Oggi alla presenza dell’ Ad Andrea Spalla, del presidente del Rotary Club Davide Zagonara, dell’assessore Davide Marani del comune di Riolo il quale ha portato i saluti del Sindaco Malavolta, del G.M. del Grand Hotel Terme Dott. Corrado Della Vista e del Preside dell’Istituto Alberghiero Prof.Stefano Rotondi, Ivan Farolfi commissione progetti, Prof.Fabio Salvatori,sono state consegnate le borse di studio ai giovani studenti meritevoli. Una tradizione in onore della memoria di Pasotti,ma soprattutto un gesto di stima e stimolo per i giovani studenti che,ogni anno, rappresentano l’impegno e la passione per il futuro. Non è semplice , al giorno d’oggi, custodire la voglia e la curiosità di apprendere, il desiderio di mettersi in gioco e di realizzare un futuro concreto. Questo appuntamento vuole essere il riconoscimento dell’ impegno di questi giovani che credono ancora nel futuro, custodendo sani valori e mettendoli in campo in maniera esemplare.

È importante saper riconoscere il talento di questi ragazzi e stimolarli nella crescita, accompagnandoli per mano nella realizzazione di progetti futuri.

Ancora più rilevante è la passione che impiegano nell’ apprendimento di un lavoro ,frutto di un meticoloso percorso di studio ,che permetterà loro di essere portatori di eccellenza italiana nel settore turistico alberghiero. Fondamentale il supporto e l incoraggiamento alla crescita per poter dimostrare che le vere eccellenze possono e devono crescere sul territorio per poter sviluppare imprenditorialità e ambizioni.

Ad maiora ai vincitori delle borse di studio e in bocca al lupo per i futuri concorrenti.

Per aspera ad Astra

Affinché si possano realizzare i grandi progetti di questi ragazzi.”