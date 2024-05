Già da tempo l’Istituto Professionale “Persolino Strocchi” di Faenza ha accettato le sfide dell’Agricoltura 4.0 e in quest’ottica l’innovazione tecnologica della scuola fa un balzo in avanti, grazie all’importante donazione, da parte dell’azienda John Deere Italiana in collaborazione con il concessionario Agribertocchi, di un pacchetto tecnologico per la guida automatica e la possibilità di utilizzare la piattaforma John Deere Operations Center attraverso la connessione con JDLink.

Gli studenti ed il personale docente del Persolino avranno così l’opportunità di arricchire le proprie conoscenze e competenze, cimentandosi con le più evolute tecnologie messe a punto da John Deere, brand storico e tra i più importanti a livello globale, punto di riferimento per il settore dell’agricoltura di precisione.

L’azienda Agribertocchi, il più grande concessionario di macchine agricole a marchio John Deere in Italia, con sede centrale a Brescia, è presente anche nella nostra provincia con la nuova filiale di Bagnacavallo, alla cui inaugurazione, lo scorso novembre, ha partecipato anche una delegazione di alunni e docenti dell’istituto agrario faentino. Si consolida, così, il legame tra John Deere Italiana, azienda Agribertocchi e Istituto Persolino Strocchi; il sistema di guida satellitareJohn Deere, installato su un trattore John Deere 5100R in dotazione all’istituto scolastico per le attività di formazione ed esercitazione in campo, è stato presentato ufficialmente nella sede dell’istituto agrario nella mattinata di martedì 30 aprile 2024, occasione in cui una rappresentanza delle due aziende ha incontrato il Dirigente Daniele Gringeri, l’amministrazione Comunale e la comunità scolastica. L’azienda Agribertocchi che provvede all’installazione del pacchetto tecnologico donato dalla John Deere Italiana si occuperà altresì dello sviluppo di un percorso formativo dedicato agli studenti e dell’aggiornamento del personale docente tramite un calendario di incontri programmati, e fornirà inoltre tutte le funzionalità della piattaforma di assistenza ExpertConnect per i 48 mesi successivi all’installazione.

La nuova attrezzatura va a potenziare le dotazioni tecnologiche e digitali della scuola, con importanti ripercussioni sulla didattica, perché consente agli studenti di sperimentare un percorso scolastico al passo coi tempi, toccando con mano strumenti di ultima generazione che permettono di rendere più efficiente e sostenibile la produzione agricola e quindi necessari per poter operare nell’ambito della cosiddetta Agricoltura 4.0.

Il settore agricolo è ormai avviato verso una digitalizzazione e modernizzazione decisiva, che lo sta trasformando radicalmente, e l’Istituto “Persolino Strocchi”, grazie anche alla collaborazione e generosità di aziende del territorio e non solo, come la John Deere Italiana e l’Agribertocchi, è pienamente in grado di formare i propri studenti e docenti per l’agricoltura del domani.

“Da sempre John Deere dedica uguale attenzione all’evoluzione della tecnologia e alla crescita del capitale umano”, sottolinea l’Amministratore Delegato di John Deere Italiana Simone Nardin “Questa iniziativa vede ancora una volta la nostra azienda lavorare al fianco della propria rete di concessionari per sostenere concretamente un’attività che avrà importanti e positive ricadute sulla formazione dei professionisti dell’agricoltura di domani”.

Il dirigente scolastico Daniele Gringeri esprime, “a nome dell’Istituto Persolino-Strocchi, un sentito ringraziamento per il gesto di estrema sensibilità di cui si è resa protagonista l’azienda John Deere Italiana unitamente al gruppo Agribertocchi e di cui la scuola, in ogni sua componente, è riconoscente”. Le aziende John Deere ed Agribertocchi,evidenzia il dirigente scolastico, “hanno dimostrato, in modo tangibile, di credere nel valore dell’istruzione, dell’educazione e della cultura, investendo sui giovani e dando loro la possibilità di utilizzare strumenti per l’agricoltura di precisione.”