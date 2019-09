Ancora pochi giorni per iscriversi al workshop di Puppet Making per Stop Motion con Stefano Bessoni*, personalità d’eccezione nel panorama del cinema d’animazione contemporaneo, che sarà ospite a Faenza dell’associazione culturale Altr’e20.

Il corso si svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2019: tre giorni di laboratorio dove Stefano insegnerà, svelando trucchi e segreti, a realizzare burattini animabili con tecnica diretta.

Quei burattini che tutti abbiamo visto in film d’animazione come il recente capolavoro di Wes Anderson “L’isola dei cani”, o “Box troll. Le scatole magiche”, “La mia vita da zucchina”, “Kubo e la spada magica”, o i più datati “Nightemare before Christmas”, “Galline in fuga”, ecc.

A fine corso i partecipanti avranno il proprio puppet che potranno muovere e rendere protagonista di un cortometraggio in stop motion.

Il corso è a numero chiuso e rivolto ad un massimo di 12 partecipanti e si svolgerà nella saletta del Fontanone-dissetante cultrale in via G. da Oriolo a Faenza nei giorni ven. 11, sab. 12 e dom. 13 ottobre dalle ore 10 alle 18.

Per informazioni ed iscrizioni: info.rigenerazioni@gmail.com – 342 6613841

*Bessoni, tutor d’eccellenza nell’ambito dell’animazione stop motion, insegna illustrazione e animazione stop motion in Italia e in Spagna; è regista, illustratore e autore di storie popolate da personaggi fantastici, che da pregiate illustrazioni trovano la loro trasposizione tridimensionale in mirabili marionette, protagoniste di lavori cinematografici come Krokodyle (2011), Imago mortis (2009) e Frammenti di scienze inesatte (2005).