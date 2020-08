Giovedì 13 agosto parte la rassegna “Balconi & Cortili” in Piazza Nenni a Faenza, di fronte al Teatro Masini a partire dalle ore 21 a ingresso libero.

Torna l’Onda Rosa Indipendente, un progetto di valorizzazione di cantautrici e artiste musicali, realizzato insieme a Rai Radio Live. Il primo concerto in programma con l’Onda Rosa Indipendente vedrà la presenza della nota cantautrice bolognese Roberta Giallo e insieme alle cantautrici Margherità, Giulia Toschi, Gioia Gurioli & Silvia Valtieri , tutte di Faenza, segno di una grande vitalità musicale nel nostro territorio faentino, e infime Merysse , cantautirice che ha scritto quest’anno un brano contro la violenza sulle donne. Sarà presente un punto informativo di Sos Donna. L’intera serata sarà registrata e sarà poi messa in onda a settembre nei palisensti di Rai Radio Live, che vede il MEI come partner nella selezione di artisti emergenti di qualità.

La manifestazione prosegue con il suo secondo appuntamento con i 25 anni del Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano che si terrà venerdì 14 agosto a partire dalle ore 21 sempre in Piazza Nenni. L’ingresso è libero e aperto a tutti seguendo le norme di legge di contrasto al Covid 19.

Si può prenotare a: segreteria@materialimusicali.it