Giovedì 21 luglio il Complesso ex Salesiani di Faenza è pronto ad accogliere il secondo appuntamento della rassegna estiva “Ex Salesiani Summer Village”. Dalle 19.30 sono in programma tante nuove iniziative per adulti e bambini che potranno godersi una serata di spensieratezza negli ampi spazi di Faventia Sales.

Torna la musica tra i protagonisti della serata. Nella sede della scuola di musica “Giuseppe Sarti”, già dalle 18, nell’ambito del progetto MozArt sarà realizzato un workshop che mette a disposizione dei partecipanti di tutte le età attrezzature per creare suoni e immagini. Alle 21 il duo composto da Massimiliano Limonetti al Clarinetto in si bemolle e Corno di Bassetto e Marco Farolfi al Fortepiano Stein presenterà, nella chiesa del Complesso, il concerto “La musica allegorica nel ‘700”.

Dalle 19.30, sotto la cornice degli alberi davanti alla scuola di Musica, torna l’allestimento della mostra fotografica dal titolo “505 – Paesaggi che raccontano un sentiero”, esposizione di foto per raccontare attraverso immagini, un viaggio fatto lungo il sentiero CAI 505, che partendo dalle Bocche dei Canali di Faenza raggiunge il passo della Colla, attraversando l’Appennino Tosco-Romagnolo.

Confermate anche le iniziative per bambini. Dalle 19.30 i giochi di legno e attività curate dalla Cooperativa Kaleidos e, nello stesso orario, anche le magie di Silvestro il Mago Maldestro. A disposizione anche un’area gonfiabili gratuita dalle 19.30.

Per gli amanti dell’arte si potrà sperimentare il proprio talento tramite sessioni di disegno dal vivo proposte dal gruppo Foore Animation di Contamination Lab (evento gratuito su prenotazione con mail a info@fooreanimation.com).

Infine lo sport. Alle 19.30, la società Diamante Torelli Faenza, con la sua sezione ritmica, porterà l’esibizione delle atlete dell’agonistica e della preagonistica, nella zona solitamente utilizzata per il parcheggio. Sarà anche possibile conoscere realtà quali Progetto Crossfit Faenza presente alla serata con un banco informativo e, alle 20.30, una dimostrazione di CrossFit Kids; Faventia Calcio con prove libere di calcio; T.S.A. difesa personale con banco informativo e dimostrazione della propria attività; Overcome Sporting Club con una mini-sessione gratuita di spinning e di yoga.

Sotto i portici saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori handmade.

All’interno del ciclo di incontri formativi con le psicologhe del Centro Psicologia e Psicoterapia Faentino, alle 21, la Dottoressa Annalisa Morsiani condurrà un approfondimento sul tema disattenzione e iperattività.

Nel cortile interno, alle 20.30, la Cooperativa Sociale Zerocento ONLUS presenta l’incontro “Dal resistere al ri-esistere: cambiare quando le cose cambiano” con Guido Tallone, filosofo e pedagogista, e Oney Tapia, atleta paralimpico due volte medaglia di bronzo ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020.

Il Summer Village dona la possibilità alle varie attività presenti nel Complesso di mettersi in mostra tramite banchetti con punti informativi in tutte le date della rassegna: l’agenzia per il lavoro E-Work offrirà un momento di consulenza gratuita per aiutare nella ricerca e orientarsi nel mondo del lavoro.

La gastronomia propone l’aperifritto dell’E-Kafé Bistrot nella corte interna, il ricco menù del Mens Sana, il gelato della gelateria Peace &Cream.

Appuntamento con l’ultima serata degli “Ex Salesiani Summer Village” sarà il 25 agosto.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso Ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre rimane fruibile quello pedonale anche in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.