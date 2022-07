“Sono più volte intervenuto sulla questione primaria della sicurezza stradale in viale Alberti, circonvallazione mediana che si snoda in un centro abitato, teatro di numerosi insediamenti commerciali e di una folta presenza di abitazioni residenziali.

Oltretutto sono frequentissimi gli incidenti tra cui anche mortali, dovuti proprio all’eccessiva velocità sia nel tratto stradale proveniente dalla rotonda Lussemburgo, sia dalla carreggiata opposta in arrivo dalla parte sud della città.

Si ribadisce la necessità di interventi in grado di migliorare una situazione davvero molto seria. Ma il quartiere è abbandonato a sé stesso se si pensa agli attraversamenti pedonali scoloriti e non più visibili, alla segnaletica dei parcheggi realizzata solo quando le righe sono completamente scomparse, per non parlare delle fogne completamente ostruite da terra ed erbacce incolte.

La manutenzione di cunette, trombini, scolo dell’acqua (anche se purtroppo è un momento di grave siccità), da decenni non avviene se non per la buona volontà di qualche residente volenteroso. La situazione è lasciata decisamente all’abbandono totale e, oltretutto, non si vedono operai né tantomeno tecnici quantomeno per rendersi conto della situazione. Anche per il verde, inoltre, si apre un’altra nota dolente.

Normalmente lo sfalcio e la parziale rimozione dell’erba, avviene solo quando il manto erboso, gli arbusti e i cespugli sono cresciuti a dismisura, offrendo un’immagine complessiva di scarso decoro. Una foto della situazione che conferma il totale abbandono di un quartiere ricco di famiglie residenti, insediamenti di attività commerciali e di servizi.

Si confida su una presa di coscienza di quanto riportato, per migliorare i servizi carenti e di scarso risultato.”