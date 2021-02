“Non di rado si vivono episodi poco piacevoli presso la sede del giudice di pace. Persone che si presentano in stato di escandescenza per far valere le proprie ragioni e nessun servizio di polizia pubblica o privata è presente per aiutare i lavoratori che se la devono cavare autonomamente per riportare la calma” afferma Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori.

“La sede del giudice di pace è a tutti gli effetti un piccolo tribunale è al pari del tribunale, con le dovute proporzioni. Crediamo debba essere dotata di un presidio di sicurezza all’ingresso che funga anche da filtro sanitario (misurazione temperatura e igienizzazione mani) in questo particolare momento di emergenza; presidio che a quanto ci risulta esiste presso il giudice di pace di comuni limitrofi al nostro” prosegue Bertolino.

“Sollecitiamo l’amministrazione comunale e la dirigenza del tribunale affinché sia realizzato questo presidio che ormai appare indispensabile” conclude Mauro Bertolino.