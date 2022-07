La società ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento del portiere classe 2003 Jacopo Ricco.

Jacopo, nato a Firenze, è cresciuto nel vivaio viola dove ha compiuto tutta la scalata fino alla primavera ed a 4 convocazioni in prima squadra alla corte di Prandelli. Nella passata stagione l’esordio tra i “grandi” con il prestito all’Aglianese, squadra con la quale ha totalizzato 33 presenze.

Le prime parole del nuovo estremo difensore giallorosso: “La scelta di firmare a Ravenna è stata semplice, nella scorsa stagione avendola affrontata con l’Aglianese ho trovato una delle squadre più forti, se non la più forte del campionato e sento una grande voglia di rifarsi dopo non essere riuscita a vincere. Quando siamo venuti in trasferta al Benelli sono stato colpito dall’ambiente che reputo il migliore di tutti gli altri che ho visto in serie D. Non vedo l’ora di potere dare il mio contributo per vincere con questa maglia”