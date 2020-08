Si realizza il sogno di due giovani danzatori ravennati del Ravenna Ballet Studio

Il traguardo raggiunto da Alice ed Andrea Pieri è una nuova conquista per il Ravenna Ballet Studio , la scuola di danza diretta da Cinzia Di Pizio.

Alice , 18 anni , e suo fratello Andrea , 15 anni , hanno iniziato piccolissimi a studiare danza e sono cresciuti come danzatori frequentando i corsi professionali del Ravenna Ballet Studio, collezionando in questi anni numerosi riconoscimenti. Dal settembre prossimo, Alice frequenterà la Codarts di Rotterdam, università leader in Europa nella formazione professionale di danza contemporanea a cui fanno riferimento le più prestigiose compagnie internazionali. Andrea si trasferirà invece a Lisbona per studiare al Conservatorio Nazionale di Danza, centro artistico specializzato nella preparazione di danzatori professionisti.