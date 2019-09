Torna anche a Ravenna dal 20 al 22 settembre la nuova edizione di Puliamo il mondo, versione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento di volontariato ambientale. Nel territorio ravennate si svolgeranno diverse iniziative per sensibilizzare alla cura e alla salvaguardia del nostro ambiente, supportate dal Comune e dal circolo Matelda Legambiente, in collaborazione con associazioni, comitati, scuole e cittadini che volontariamente si attivano per contribuire all’importante messaggio lanciato dall’iniziativa.

Sono svariati gli appuntamenti e le possibilità per tutti i cittadini e le associazioni di offrire e mettere in campo il proprio impegno in questa settimana, anche proponendo attività.

Sabato 21:

Camminata di pulizia organizzata dall’Istituto tecnico Morigia in collaborazione con la Pro Loco con partenza dallo stabilimento balneare Pelo di Punta Marina Terme;

Camminata di pulizia a Lido di Dante con partenza alle 9.30 da piazza Matelda sino alla torretta di avvistamento all’interno della pineta;

Pulizia della spiaggia di Marina Romea a cura dell’associazione Resiliearth con ritrovo alle 11.30 davanti al Corallo Beach di Marina Romea.

Domenica 22:

Camminata di pulizia degli stradelli di Marina di Ravenna inserita anche nelle iniziative della più ampia manifestazione IT.A.CA’ Festival del turismo responsabile con ritrovo alle 9.30 al Parco pubblico di Marina di Ravenna, vicino all’entrata della pineta. Ristoro senza l’utilizzo di plastica, offerto ai volontari al Finisterre Beach di Marina di Ravenna;

Pulizia di alcune aree del paese organizzata dai comitati cittadini di Savarna, Grattacoppa e Conventello con ritrovo alle 10 in piazza Italia, Savarna.

Oltre a partecipare agli eventi in calendario si può organizzare una propria azione – gesto per l’ambiente (ad esempio la raccolta rifiuti presso un’area pubblica, il conferimento di rifiuti alle stazioni ecologiche o la pulizia di piccole aree). Si può inoltre contribuire scrivendo a ceasra21@comune.ra.it inviando informazioni, foto, racconti del gesto a sostegno dell’ambiente per la divulgazione a promozione dell’attività. Tutto il materiale inviato verrà pubblicato in vetrina sul sito ceasra21.comune.ra.it, nella sezione Vetrina della sostenibilità.