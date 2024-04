“Date un’occhiata a questa chitarra, basso e a questa batteria. Il tour italiano stava andando alla grande fino a ieri sera a Ravenna”. A scriverlo sui social network, dopo essere stato derubato a Ravenna, è Will Hunt, batterista statunitense, noto per essere uno dei musicisti della band Evanescence. In passato Will Hunt ha suonato anche con Vasco Rossi.

Hunt è in tour in Italia con la band Heroes & Monsters, impegnata in un tributo ai Nirvana. Il gruppo mercoledì sera ha suonato al Teatro Socjale, poi si è trasferito a Ravenna per dormire in albergo. Qui, durante la notte, qualcuno ha deciso di prendere di mira il furgone del gruppo musicale, depredandolo. I ladri hanno portato via chitarra, basso, batteria, amplificatori, 2 serie di pedali a doppio calcio e diverso altro materiale, per un valore complessivo di 15 mila euro. La band è ripartita per il tour e noleggerà gli strumenti.

“Se qualcuno nella zona di Ravenna avvista qualcosa di questa roba scriveteci in privato o chiamate la polizia” scrive ancora Hunt “Stiamo finendo questo tour. Suonerò su un tavolo del cazzo se devo – basta metterci un microfono e andiamo”