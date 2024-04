Ravenna piena di turisti per il lungo ponte

Ravenna si conferma una meta ambita per tanti turisti in questo lungo ponte. Provenienti da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, in tanti hanno deciso di passare queste giornate fino al 1 maggio nel ravennate.

Tanto movimento nelle strade del centro e lunghe file difronte ai monumenti della città, luoghi dove turisti di tutte le età sono alla scoperta della città bizantina. Alcuni in visita per la prima volta, altri a ripetere l’esperienza bella gia vissuta, tutti con la promessa di ritornare nella città di Dante e della cultura.