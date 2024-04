Urbanizzazione Colombarina: il consiglio comunale concede l’ultimo via libera

Ultimo via libera dal consiglio comunale all’urbanizzazione Colombarina racchiusa fra via Piero della Francesca e via San Silvestro. Nel febbraio scorso il consiglio comunale di Faenza era intervenuto per votare alcune modifiche al progetto iniziale. Si tratta di un progetto al centro del dibattito pubblico da una trentina d’anni e che ha portato in questo periodo unicamente alla realizzazione dell’archivio comunale e della grande rotatoria su via San Silvestro da cui dovrebbe nascere la nuova viabilità che consentirà di alleggerire il traffico su via Piero della Francesca. La vicenda nasce nel 1996. In questi anni, quindi, vari imprenditori si sono interessati per acquistare l’area e procedere con gli insediamenti.

Nella zona Colombarina, divisa in vari subcomparti, troveranno spazio costruzioni ad uso abitativo, commerciale e direzionale.