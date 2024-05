Il comitato territoriale CSI Ravenna riapre le porte dei suoi centri estivi. Sono due le proposte, ormai consolidate e sempre ben apprezzate come dimostra l’alta affluenza, che l’ente di via Bramante offre a famiglie e bambini: il Cre Leone e il Cre Arcobaleno. Il primo si tiene alla Rocca Brancaleone dal 10 giugno al 6 settembre, tranne la settimana di Ferragosto, e si rivolge ai bambini nati dal 2019 e precedenti, quindi dai 5 ai 14 anni. Il secondo è ospitato alla scuola dell’infanzia Buon Pastore (via Pavirani 19) e si svolge dall’1 luglio al 2 agosto ed è riservato ai bambini nati nel 2019, 2020 e 2021 (di 3, 4 e 5 anni).

Le iscrizioni sono già aperte ma per far conoscere meglio quello che gli operatori qualificati e il personale professionistico faranno svolgere nelle settimane del Cre il CSI ha organizzato per sabato 11 maggio dalle 16 alle 18 alla Rocca Brancaleone l’Open Day del Cre Leone, il primo a partire. Nell’occasione i bambini presenti saranno coinvolti in una serie di attività ludiche e in laboratori creativi.

La giornata tipo nel Cre Leone è imperniata al mattino su diverse attività ludico-ricreative (tra queste orto, racconta storie, taglia e cuci, giochi da tavolo e con l’acqua), e al pomeriggio su una serie di laboratori manuali e creativi, come quelli musicali, scientifici, di lavorazione del legno, ma anche su spazi per fare i compiti. Alle 16 la merenda e poi un’altra serie di giochi prima dell’uscita. Chi partecipa a questo Cre può scegliere di fare solo mezza giornata, al mattino, oppure la giornata intera. I pranzi e le merende a base di frutta, yogurt, pane e marmellata, sono preparati dal ristorante interno alla Rocca Brancaleone. Una volta a settimana è previsto anche un “giro” di gelato.

La giornata tipo nel Cre Arcobaleno, invece, prevede a partire dalle 9 attività di gioco libero, seguito alle 10,30 da laboratori, giochi d’acqua e percorsi psicomotori. Alle 11,30 le letture animate precedono il pranzo. Il pomeriggio standard prevede altre attività di gioco libero e la merenda delle 15,30 chiude la giornata. Tutte le attività dei due Cre saranno seguite e condotte da professionisti del settore, con una specifica esperienza in ambito educativo, sportivo e psicomotorio e da laureati e laureate in scienze motorie e della formazione.

Inoltre i Cre del Csi aderiscono al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Chi possiede i requisiti può ricevere il contributo facendo domanda entro i termini previsti. Tutte le informazioni a riguardo si trovano sul sito www.oasi31.it

Per tutte le info e per le iscrizioni: tel. 353 4546670 – cre@csiravenna.it – www.crecsiravenna.it.