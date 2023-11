Cinque gruppi elettrogeni da 7kW e uno da 14 kW, è la donazione della Città di Sabaudia al Comune di Lugo dopo l’alluvione. Una dotazione di estrema importanza che sarà ora a disposizione dell’Area Servizi al Territorio del Comune e che potrà essere utilizzata anche per operazioni di Protezione Civile. Il gesto di grande generosità e solidarietà del comune laziale è stato suggellato dalla visita a Lugo del sindaco Alberto Mosca, accompagnato da una delegazione. Sindaco e collaboratori hanno visitato il Museo Baracca, guidati dal direttore Massimiliano Fabbri, e il Teatro Rossini, accompagnati dal direttore Giovanni Barberini che ha spiegato i danni dovuti all’alluvione.

Nel primo pomeriggio, infine, incontro con il sindaco Davide Ranalli e la Giunta per un ringraziamento corale a nome della città. Al sindaco Mosca è stata consegnata un’acquaforte raffigurante la Rocca di Lugo e due libri della mostra “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca”

Il sindaco Mosca dichiara: “Come primo cittadino della Città di Sabaudia sono particolarmente grato e onorato per l’invito che il collega di Lugo Davide Ranalli ha voluto rivolgermi per ringraziare me e la mia Amministrazione della donazione di sei gruppi elettrogeni di continuità che abbiamo effettuato per dare il nostro tangibile contributo all’indomani dell’alluvione che ha colpito i vostri territori. Sono fermamente convinto che la solidarietà sia una delle linee guida fondamentali che devono ispirare costantemente l’azione amministrativa dei Sindaci, specie quelli dei centri più piccoli”.

“Grazie sindaco Mosca, grazie Sabaudia – aggiunge il sindaco Ranalli -. In questi mesi abbiamo composto una mappa d’Italia straordinaria grazie alla solidarietà di Comuni, Associazioni fino ai singoli cittadini. Questo bene comune è un segno di grande vitalità delle comunità e ci permette anche di costruire rapporti destinati a durare”.